国会で、政府の情報収集・分析の司令塔機能を強化する「国家情報会議」設置法案の審議が行われています。中継でお伝えします。若田部遥記者：「国家情報会議」設置法案は高市政権の看板政策ですが、野党側は人権侵害につながる可能性を問題視しています。中道・長妻元厚労大臣：政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して、顔写真撮影や本名、職業を調査をしていくと。これはしませんね？高市総理大臣：政府の政策