2026年度当初予算案が可決された参院予算委を終え、藤川政人委員長（左手前から2人目）に一礼する高市首相（右手前）＝7日2026年度予算案の審議に先立ち、政府が参院予算委員会に提出した予算関連資料に誤りが計41カ所あったことが分かった。佐藤啓官房副長官が17日の参院予算委理事懇談会に報告し、陳謝した。野党側は、政権が当初、3月中の予算成立に向け審議を急いだため、各省庁の職員に負担がかかった可能性を指摘した。4