ローマ・カトリック教会の教皇レオ14世は「世界は暴君によって荒廃している」と発言しました。【映像】レオ14世「闇と汚れに引きずり込む者は災い」中東情勢をめぐり対立するトランプ大統領などを念頭に置いているとみられます。ローマ教皇レオ14世「ひと握りの暴君たちによって世界は荒廃させられているが、それでも多くの支え合う兄弟姉妹たちによって保たれている」ローマ教皇レオ14世は16日、訪問先のアフリカ・カメルー