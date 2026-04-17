赤沢経産大臣は、一部で供給の偏りがある工業用の「潤滑油」について目詰まりが解消するよう石油元売り各社などに対し要請を出したと明らかにしました。赤沢亮正 経産大臣「潤滑油の供給の偏りの解消や安定供給の確保に向け、本日、資源エネルギー庁から元売り事業者や潤滑油事業者団体に対し3点の要請を行います」機械の歯車や車のエンジンなどに使われる「潤滑油」は一部から手に入りづらいとの声が上がっていました。緊迫