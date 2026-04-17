昨年度、県内で捕獲されたクマの数は速報値で2,882頭と、これまで最も多かった2023年度を500頭以上上回ったことが県のまとめでわかりました。これは16日に開かれたクマ対策の会議で県が報告したものです。昨年度、県内で捕獲されたクマの数は15日時点の速報値で2,882頭と、これまで最も多かった2023年度を548頭上回り、過去最多を更新しています。内訳は有害駆除が2,674頭、狩猟が183頭、クマの数を調整する春の管理捕獲が16頭、緊