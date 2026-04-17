さきほど秋田市で建物火災がありました。消防が対応にあたっています。こちらはJR秋田駅前にある秋田放送に設置してある情報カメラの現在の映像です。黒い煙が立ち上っているのがわかります。消防によりますと火事があったのは秋田市添川の建物です。近くを通りかかった人から「建物が燃えているようだ」と消防に通報がありました。今も通報が相次いでいて警察と消防が対応しています。