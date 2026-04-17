鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は現地４月16日、カンファレンスリーグ準々決勝の第２レグで、フィオレンティーナ（イタリア）と敵地で対戦した。３−０で快勝した先週の第１レグに続いて、鎌田が先発したパレスは、17分にイスマイラ・サールのゴールで先制。30分と53分に失点したが、その後は得点を許さず。この試合は１−２で敗れたものの、２戦合計４−２でベスト４入りを決めた。この一戦では、30分