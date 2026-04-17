ABCマートは、FILAの人気モデル『ECHAPPE（エシャッペ）』の新モデルを、16日から全国のABC-MART GRAND STAGE及び公式ABC-MARTオンラインストアで発売開始。5人組ガールグループ「ILLIT」のYUNAHとIROHAをメインに起用した第3弾限定の新ビジュアルおよびビジュアルムービーを同日より公開した。【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH今回新たに登場するシリーズは、ベストセラーモデル『ECHAPPE』をアレンジしたストラッ