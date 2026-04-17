◇MLBエンゼルス11-4ヤンキース(日本時間17日、ヤンキー・スタジアム)エンゼルスのマイク・トラウト選手がヤンキースとの4連戦で5発と打棒が爆発しました。4連戦の最終日のこの日は、7回の第4打席1アウトの場面で、2ストライクと追い込まれてから粘った6球目をレフトスタンドにたたき込み第7号となりました。4連戦が始まる前は2本塁打にとどまっていたトラウト選手でしたが、初戦に6回の第4打席で3ラン、8回の第5打席で2ランと5