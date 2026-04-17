3日に「左足関節脱臼骨折」のため約1カ月間の入院および当面の休業を発表していたタレント松本明子（60）が17日、インスタグラムを更新し「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と、19日に退院すると明らかにした。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります。なお、体調は問題ございませんので、20日のニッポン放送ラジ