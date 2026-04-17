ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で現役引退を発表した。「りくりゅう」を結成から７年、五輪金をはじめ世界選手権優勝など、数々の金字塔を打ち立ててきた。日本フィギュアの歴史を紡いできた２人が、新たなステージに踏み出す。「りくりゅう」の出会いは１９年７月。木原と三浦が、お互いに前のペアを解消し、新たなパー