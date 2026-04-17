左足首を骨折し入院中のタレントの松本明子（５９）が１７日、自身のＳＮＳで２０日に仕事復帰することを報告した。インスタグラムで「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、１９日に退院できることになりました」と伝え、左足にギプスをして車いすに座った自身のショットを添えた松本。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります。なお、体調は問題ござ