知事に報告する岡山朝日高校化学部 岡山県庁(岡山・北区) 全国の高校生が学校対抗で競う「科学の甲子園」で岡山県の学校が初めて優勝し、16日、知事に優勝を報告しました。 岡山県の伊原木知事に優勝を報告したのは、岡山朝日高校の化学部の生徒です。 2年生と3年生の部員合わせて8人は、3月20日から23日まで開かれた、各都道府県の代表校が参加する「科学の甲子園全国大会」で、岡山県勢として初めて総合優勝を果