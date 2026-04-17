17日未明、山形県米沢市で道路を歩いていた75歳の男性が車両にはねられ、大けがをしました。車両はその場から立ち去り、警察がひき逃げ容疑事件として行方を追っています。17日午前3時20分ごろ、米沢市金池6丁目の市道を歩いていた男性が後ろから来た車両にはねられました。男性は米沢市春日1丁目のパート従業員・鈴木豊美さん（75）で、転倒して顔を骨折する大けがしました。車両はそのまま立ち去り、警察はひき逃げ容疑事