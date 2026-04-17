ナイキは16日、フットウェアとアパレルを紹介する「SNKRS」公式サイト・アプリを更新し、ナイキ『エアマックス95』Comet Red（以降／赤グラデ）を30日午前9時に発売することを発表した。【写真多数】さまざまな角度から…ナイキ『エアマックス95』Comet Red（赤グラデ）の全貌「SNKRS」公式サイト・アプリでは、同モデルについて「求められ続ける理由がある。エア マックス 95 コメットレッドの復活は30年でわずか3度。クラシ