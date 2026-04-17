俳優の木村多江（55）が15日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級車・アルファ ロメオ「トナーレ」との撮影ショットを公開。クールな運転姿や春の風景との共演に、反響が寄せられている。【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江今回の投稿は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「GQ DRIVE」の一環として撮影されたもの。木村は「素敵な方たちと素