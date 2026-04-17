大分県の山の中に18歳の女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男が「自宅にあったナイフで殺害し、ナイフを海に捨てた」などと供述していることが17日、捜査関係者への取材で分かりました。この事件は3月上旬ごろ、大分県豊後大野市の山に遺体を遺棄した疑いで、姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。山で見つかった遺体は3月2日から行方不明だった中津市の森優奈さん18歳と判明しています。捜査関係者によりますと