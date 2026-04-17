視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 田村裕探偵の調査した『ツイスター最強男』は、岐阜県の男性（27）から。ツイスターゲームをご存じだろうか？実は僕は“ツイスターゲ}