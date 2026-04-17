マクドナルドは17日、公式Xを更新し、アニメ『刃牙』とコラボレーションした謎のビジュアルを公開した。また、中央には声優・野沢雅子と思われる人物がおり、ネット上で驚きの声が相次いでいる。【画像】野沢雅子そっくりな美少女！公開されたマクドナルドの謎ビジュアルXでは「バキ恋、はじまる続報を待てッッ！」と告知。ビジュアルには「バキで恋するタツタな野沢」と書かれている。また、『刃牙』から範馬刃牙、烈海王