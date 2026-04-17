Ｔｈｅ論点野球界で、ＡＩ（人工知能）を用いて投球を自動判定するシステムの導入が進んでいます。いわゆる「ロボット審判」は判定の正確性を担保し、公平、円滑な試合進行につながると期待されています。一方で、人による判定を支持する声も根強いです。導入を促進すべきでしょうか。［Ａ論］自動判定には客観・一貫性…疑義減り試合円滑に３月下旬に開幕した米大リーグでは今季から、ストライク・ボールを自動で判定する「Ａ