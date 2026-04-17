【北京共同】在日本中国大使館は17日、3月24日に発生した日本の自衛官による大使館侵入事件などを受け、日本にいる中国国民に対し、できるだけ複数人で行動し、警戒するよう通信アプリ、微信（ウィーチャット）の公式アカウントで呼びかけた。