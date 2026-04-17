愛知県警は17日、捜査4課の男性警部補（45）が事件の容疑対象者に関する虚偽の捜査書類を作成し、裁判所に差し押さえ許可状を請求していたと発表した。県警は同日、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで、警部補を書類送検した。