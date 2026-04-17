京都府南丹市で11歳の男子児童の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が、逮捕前の任意の調べに対し「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。京都府南丹警察署には、捜査本部が設置され、先ほどレッカー車が到着しました。南丹市の会社員、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでに、市内の山林に息子の結希（ゆき）さん（11）の