【NASCAR】第8戦 フード・シティ 500（ブリストル・モーター・スピードウェイ／日本時間4月13日）【映像】物議を醸す報復アタック（実際の様子）“Wild Thing”との異名を持つベテランの暴れん坊ドライバーによる報復劇が、レース終盤に混乱を生じさせることになった。発端はステージ3も60周を超えた312周目、イエローコーションが発出された出来事だった。カイル・ブッシュ（40）の8号車が、数台のマシンと絡んでスピンしてい