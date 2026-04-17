現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着ショットを投稿した。「【PHARFAITE SHOWCASEについて】」と題し、「2026年4月29日（水・祝）◆1部12:30〜15:30◆2部16:00〜19:00 1部はファッションショーも出演しますハート東京都立産業貿易センター浜松町館2.3.4F《Y17れあに看護され隊で待ってます」と伝えた。さらにワインレッドのハイレグ水着姿でポーズをとったシ