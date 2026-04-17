オカムラ食品工業は続伸している。１６日夜のテレビ東京系経済情報番組「ワールドビジネスサテライト」（ＷＢＳ）で中東経由の空輸ルートが情勢の悪化で利用できずノルウェー産サーモンのコストが上昇するなか、同社の国産養殖サーモンの注文が増えていると紹介されており、投資家の関心が向かったようだ。 出所：MINKABU PRESS