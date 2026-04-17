セキュアヴェイルが反発している。この日、次世代ＳＯＣ（セキュリティー・オペレーション・センター）サービス「ＡＩ－ＳＯＣ」に関して、四国電力グループのＳＴＮｅｔが販売を開始したと発表しており、好材料視されている。 これまでＡＩ－ＳＯＣはディストリビューターからの提供のみとなっていたが、ＳＴＮｅｔが直接エンドユーザーに販売する販売