「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、ユニチカが「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でユニチカは続急伸。同社は老舗の繊維メーカー。フィルム・樹脂など高分子や産業繊維など機能資材に注力する。ＡＩデータセンター向けガラス繊維を手掛けており、大きな需要を獲得するとの期待が高まっている。足もと株式市場でＡＩ