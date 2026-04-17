１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが円債相場の重荷となった。 １６日のニューヨーク市場で長期金利は４．３１％に上昇した。この日発表された米国の新規失業保険申請件数が市場予想を下回った。米国景気の底堅さが意識され、債券売りを促した。米債券安を受けて円債市場では債券先物に下押し圧力が高まったものの、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務