テクノホライゾン＝マド開けストップ高カイ気配に張り付く。４月３日に年初来安値８３１円をつけたが、そこを起点に底値圏から一気の切り返しで、材料株としての本領を発揮している。タイテックブランドでロボティクス分野に積極展開し、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも高実績を有していることで、フィジカルＡＩ関連の伏兵として昨年末にかけて大相場を演じた経緯がある。足もとでその急騰習性を再び開花