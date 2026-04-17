アジアサッカー連盟(AFC)は15日、アジアカップ組合せ抽選会を5月9日に行うと発表した。当初は今月11日にサウジアラビアのリヤドで開催予定だったが、中東情勢も影響したとみられる形で「すべての関係者が支障なく出席できるように慎重に検討した結果の判断」として延期が決まっていた。新たな日程でもリヤドでの開催になる。来年にサウジアラビアで行われるアジア杯は、日本代表など出場24チーム中23チームが決定済み。残る1