スタッド・ランス(フランス2部)は今週、目出し帽姿で武器を所持したウルトラスを名乗る集団が練習場に侵入したことを報告した。現地メディア『ル・ウニオン』は16日、検察庁による捜査が始まっていることを伝えている。クラブによると10日のラバル戦(△2-2)を終えた選手を待ち伏せするため、結果に不満を持っているとされるファンが武装化して練習場に侵入したという。これまでも不適切な行為が続いていたというものの「一線を