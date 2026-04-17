シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が17日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「YumingChord」（金曜前11・00）に出演。虫垂炎と診断され、手術を受けることについて言及した。番組の最後に「ここでお知らせをひとつ」と切り出し「私の公式サイトでも発表されているんですが、このたび定期健診にて虫垂炎と診断されました。いわゆる盲腸なんですが」と改めて報告。「人一倍、音楽を続けるために、健康に気