アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議は週末にも行われる可能性を示しました。トランプ大統領：（次回の対面交渉は）たぶん週末になるかもしれない。もしイスラマバードで合意が締結されれば、私が行くかもしれない。トランプ大統領は記者団に対し、「イランは合意を望んでおり、良好な関係を築いている」と語り、2回目の直接交渉に意欲を示しました。そのうえで「イランは濃縮ウランをアメリカ