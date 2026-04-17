記者会見する尾崎官房副長官＝17日午前、首相官邸尾崎正直官房副長官は17日の記者会見で、米国が仲介したイスラエルとレバノンの停戦合意について「中東地域の安定に向けた重要な動きとして歓迎する」と述べた。「合意が維持され、さらなる地域の平和と安定につながることを強く期待する」とも強調した。レバノン情勢を巡り、茂木敏充外相が10日の談話で、敵対行為の即時停止などを求めてきたと指摘。「今回の合意が米イラン間