アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・ジッダ）、Ｊ１神戸はアルサド（カタール）に３―３から突入したＰＫ戦の末（５―４）に勝ち、４強入りを決めた。神戸は前半６分に先制を許すも２４分にＦＷ大迫勇也のゴールで同点。後半に元ブラジル代表ＦＷロベルト・フィルミノらに得点を許し、１―３で迎えた後半２９分にＭＦ井手口陽介のゴールで追い上げると、アデ