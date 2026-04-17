サッカーＪ１・Ｇ大阪は、１１日に開催した明治安田Ｊ１百年構想リーグのＣ大阪戦（パナスタ）で能登半島地震復興支援活動の一環として、被災者をホームゲームに招待した。この取り組みは、Ｇ大阪のファン・サポーターが被災地の復興を願い、チームに託した「ＴＥＡＭＡＳＯＮＥ募金」を原資として実現したもの。石川・志賀町から小中学生、高校生、保護者や石川県サッカー協会関係者の合計４４人が訪れた。当日は、試合前