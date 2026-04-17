京都府南丹市で安達結希さんの遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で逮捕された安達優季容疑者への取り調べ状況が少しずつ明らかになってきた。2026年4月17日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）は、捜査関係者の話として「学校に行ったあと、南丹市内のどこかに連れて行き殺害し遺棄した」という趣旨の発言をしていると報じた。玉川徹さん「殺意があったのか、そうではなかったのか」安達容疑者の「（結希さんを）車で小学