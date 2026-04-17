“顔出し”しない高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．が最新ショットをアップし、反響を呼んでいる。１７日までにインスタグラムを更新し、「韓国オフ満喫してきた」とプライベート姿を投稿。グルメを楽しんだようで、「ちなみに２キロ太りました」と明かした。ロングヘアやニット、ミニスカートで町歩きする様子にフォロワーは騒然。「可愛いです」「可愛すぎるＪＫですね」「美人が溢（あふ）れてるやん」「後々顔