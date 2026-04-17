映画「卒業」（1968年）、「真夜中のカーボーイ」（1969年）、「クレイマー・クレイマー」（1980年）、「トッツィー」（1983年）、「レインマン」（1989年）など数々の名作に出演した俳優ダスティン・ホフマン（88）が、キャリアを振り返る新著「Look at Me」を出版する計画を発表した。ホフマンは声明の中で、「88年という素晴らしい歳月を過ごし、何十年もこの回顧録を書きたいと願ってきたが、