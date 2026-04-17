「延養亭」から見る岡山後楽園 岡山県と香川県は、2026年5月31日、初めて合同で婚活イベントを開催します。 舞台となるのは国の特別名勝・岡山後楽園(岡山・北区)で、江戸時代に藩主が庭を眺めたという「延養亭」を見学したり、扇を投げて点数を競う雅な遊び「投扇興」を体験したり、朱色やピンクのサツキの花で彩られた園内を散策したりして、男女が交流します。自己紹介やマッチングタイムも設けられています。 対象は