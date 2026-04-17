日本代表に中村俊輔氏がコーチとして就任日本サッカー協会（JFA）が4月16日に4月の理事会を行い、かつて日本代表でも活躍をした中村俊輔氏がA代表のコーチとして新任することが決定した。日本サッカー界のレジェンドである中村俊輔氏のコーチ就任に韓国メディア「xportsnews」が驚きをもって報じている。北中米ワールドカップまで2か月に迫ったなか、森保ジャパンにとって頼もしい戦力が加わることになった。山本昌邦ナショナ