リバプールMF遠藤航は残留の可能性イングランド1部リバプールに所属する日本代表MF遠藤航は、苦境に立たされているチームにおいて来季も残留する見込みだ。英スポーツメディア「The Athletic」は、リバプールは今夏の移籍市場に向けた戦力分析を実施。負傷者が続出するボランチのポジションにおいて「遠藤は、より多くの出場時間を求めて移籍を強行しない限り、契約最終年もバックアップとして残る可能性が高い」と伝えている。