神戸FW武藤嘉紀が貴重な同点弾を決めたヴィッセル神戸は4月17日、サウジアラビアのジェッダで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝で、カタール1部アル・サッドと対戦し、PK戦を制して準決勝に進出した。チームを敗戦の危機から救ったのがFW武藤嘉紀だった。最後まで諦めない姿勢が勝利を呼び込んだ。神戸は2-3と1点ビハインドで後半アディショナルタイムを迎えた。目安の3分も間もなく迎えようとい