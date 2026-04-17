米国がイランとの終戦交渉を控え、中国の影響力遮断に入った。トランプ米大統領は中国の習近平国家主席にイランへの武器支援中断を要請し、イランと取引した中国の銀行には第3国まで処罰する2次制裁（セカンダリーボイコット）を加えると圧力を加えた。今回の戦争でイランの激しい反撃には中国の支援があるという認識のためだ。トランプ大統領は15日（現地時間）、SNS「トゥルース・ソーシャル」に「中国は私がホルムズ海峡を永久