中国で、雌ライオンを失った後、40日以上ほとんど食べず、やせ細った雄ライオンの話が伝えられた。14日（現地時間）、中国メディア「中華網」などは「最近、中国・遼寧省本渓市の動植物園で撮影された、極度にやせ細ったライオンの映像がソーシャルメディア（SNS）で拡散している」と報じた。映像には、動物園の檻の中に横たわる雄ライオン1頭が映っている。ライオンは全身がひどくやせ細り、骨がはっきり浮き出ていた。やせたライ