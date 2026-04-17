俳優の井川遥が１６日、ＴＢＳ系「サンド屋台」で、サンドウィッチマンからドジ話を暴露され、赤面の一幕があった。番組冒頭、サンドが出演者を紹介。井川に対し「ようこそ」と声を掛け「楽屋に来て下さって。２０００年、今から２６年前ですね。仙台のビール工場のイベントで会いましたね、それ以来ですねって言われたんですけど…」と、収録前の出来事を明かした上で「初めてなんです」と井川とはこの日が初対面だとした。