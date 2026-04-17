「レッズ０−３ジャイアンツ」（１６日、シンシナティ）ジャイアンツが４投手の継投で完封リレーし快勝。試合終了直後に両軍ナインが本塁付近になだれ込む事態があった。ジャイアンツは３点リードの九回にミラーが登板。２死二塁でスチュワートを空振り三振に仕留めてゲームセットとなっり、ミラーが初セーブを記録した。ここで、ベンチに戻ろうとした打者のスチュワートが振り向いてマウンドに向かい、ミラーも指をさしなが