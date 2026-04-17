女優の松本若菜（42）が17日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに生出演。デビュー作について語った。松本は2007年にテレビ朝日「仮面ライダー電王」で女優デビュー。俳優の佐藤健演じる主人公・野上良太郎の姉の野上愛理を演じた。今作について「初めて行ったオーディションで初めて受かった作品」と説明。「同じ年代の子が多くて、『仮面ライダー電王』のレギュラーメンバーの人数が少なかったの