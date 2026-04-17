「山下本気うどん」は、ポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現した新感覚うどんシリーズ「ぅシリーズ」を山下本気うどんの一部店舗限定で、20日から販売開始する。【写真】“初心者”でも楽しめる『麻辣湯うどん』「ぅシリーズ」はポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現し、モチモチとした食感が特徴の同店ならではの特徴を活かした新感覚うどん。フードコート店を中心に、昼夜の食事時間帯以外にも気軽にうど